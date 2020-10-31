تقرير مغربي: الرجاء يتدرب مرتين يوميا استعدادا لـ الزمالك

قال موقع Le360 Sport إن الرجاء يجري حصتين تدريبيتين يوميا بداية من الجمعة بغرض رفع اللياقة البدنية للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك يوم الأربعاء.

واستأنف الرجاء تدريباته بعد توقفها بسبب إصابة عدد كبير من عناصره بفيروس كورونا.

وكتب التقرير أن 12 لاعبا في الفريق تعافوا من فيروس كورونا وباتوا جاهزين للمشاركة في التدريبات.

ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد.

ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي في النهائي.

ويستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية نهائي البطولة في 27 نوفمبر الجاري.

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