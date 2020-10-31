الرجاء: نريد تحكيم جيد ضد الزمالك.. ونحاول التغلب على كل المعوقات للفوز

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

قال سعيد وهبة المتحدث الرسمي للرجاء المغربي إن ناديه يريد تحكيم جيد في مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حينما يلتقي الفريقان في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال حول رأيه فيما يثار حول تعيين بكاري جاساما حكما للقاء.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا نريد تحكيما كارثيا كما كان في اللقاء الأول".

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وكان الرجاء اعترض على أداء حكم الكاميروني أليوم نيانت وقدم شكوى ضده لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وعن عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الرجاء حاليا أجاب "لدينا خمسة لاعبين فقط والباقي تماثل للشفاء".

وأضاف "التعامل الجيد في العزل والأنظمة الغذائية ساعدانا على استعادة الكثير من اللاعبين خلال أقل من أسبوع".

وعن الجاهزية البدنية للاعبين قال: "سنحاول التغلب على ذلك الأمر أمام الزمالك إذ أن الجميع في الرجاء سيقدم كل ما لديه للفوز وهذا الوباء جاء بشكل مفاجئ على العالم أجمع وليس الرجاء فقط".

وبسؤاله عن نسبة فوز أي من الفريقين في اللقاء أجاب ضاحكا "سنقدم كل ما لدينا ونحن متحفزون للفوز".

وكان الرجاء خسر على ملعبه من الزمالك في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

الرجاء الزمالك في إفريقيا
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