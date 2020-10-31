لا مجال لتحليق النسور.. ولفرهامبتون يفوز بنفس نتيجة الموسم الماضي ضد كريستال بالاس

عاد ولفرهامبتون إلى الانتصارات على حساب ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في افتتاحية مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

سجل هدفي الذئاب رايان آيت نوري في ودانييل بودينس في الشوط الأول.

وكان ولفرهامبتون قد تعادل خلال الجولة الماضية مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1.

ولفرهامبتون سيطر على المباراة في شوطها الأول تماما أمام ضيفه، ونجح طيلة المباراة في تهديده أكثر من 5 مرات كما أنه ضرب العارضة.

وكاد ميتشي باتشوايي أن يسجل الهدف الأول لبالاس ليباغت من خلاله المضيف، إلا أن الحكم احتسبها تسلل بعد احتفالات لاعبي بالاس بالهدف.

بعد دقيقة واحدة وبالتحديد في الدقيقة الـ18، جاء الهدف لكن هذه المرة عن طريق آيت نوري، بعد عرضية من دانييل بودينس ليبعدها شيخو كوياتي عن منطقة الجزاء لكن تصل الكرة أمام نوري الذي يسدد بطريقة رائعة للغاية لتسكن شباك جايتا.

وكاد نيلسون سيميدو أن يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية للغاية في الدقيقة 21 إلا أنها مرت بسلام على مرمى جايتا.

استمر ضغط ولفرهامبتون، بعدما وزع بودينس الكرة إلى سيميدو الذي أرسل عرضية إلى منطقة الجزاء، وكاد راؤول خيمينز أن يسجلها لكنها مرت بسلام من أمامه لتصبح ركلة مرمى في الدقيقة 24.

وساء حظ لياندر ديندونكر كثيرا، حينما سدد كرة رائعة في الدقيقة 25 لكن العارضة أبعدت الكرة.

وأضاف بودينس الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد أن أرسل خيمينيز الكرة إلى بيدرو نيتو الذي أرسلها بدوره إلى بودينس ليسجلها بشكل جميل للغاية ويضاعف النتيجة.

بعد هذا الهدف سيطر ولفرهامبتون لبضع دقائق خلال المباراة على الكرة خاصة وأن بالاس خسرها كثيرا.

استفاق كريستال بالاس خلال الدقائق الـ10 الأخيرة من الشوط الأول، إلى أن أرسل زاها تمريرة إلى باتريك فان أنهولت الذي اخترق وتعرض لعرقلة من ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون ليحتسبها الحكم ركلة جزاء إلا أن تقنية حكم الفيديو تلغي الركلة بداعي التسلل.

وكاد نيتو أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعد أن أرسل الكرة أعلى جايتا المتقدم عن مرماه، لكن الحارس أنقذ الموقف وأبعد فرصة مؤكدة.

وسقط زاها في منطقة الجزاء بعد تدخل من آيت نوري وتفقدت تقنية حكم الفيديو اللعبة في الدقيقة 52 لإمكانية احتساب ركلة جزاء لكنها قررت استمرار اللعب بدون احتساب خطأ.

وتسببت تقنية حكم الفيديو في الدقيقة 86 في طرد لوكا ميليفويفيتش بعد تدخل قوي منه ضد جواو موتينيو لاعب ولفرهامبتون لتراجع التقنية اللعبة في الدقيقة 83 ثم بعد دقيقة يتجه مارتن أتكينسون حكم اللقاء لمراجعة اللعبة، ثم في الدقيقة 86 يشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجه لاعب وسط بالاس.

هذا الانتصار رفع رصيد ولفرهامبتون إلى 13 نقطة بالتساوي مع إيفرتون الأول وليفربول الثاني واللذين لم يلعبا بعد في هذه الجولة.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 10 نقاط في المركز الـ9.

وتعد تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز خلالها ولفرهامبتون في مواجهات الفريقين المباشرة الدوري بنتيجة 2-0 بعد أن كان قد انتصر خلال الجولة الـ37 في الموسم الماضي بنفس النتيجة.