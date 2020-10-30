إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا

أصيب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، بفيروس كورونا.

وأعلن حمد الله عن إصابته في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر.

وغرّد المهاجم المغربي: " قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه"، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم ❤️ — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 30, 2020

حمد الله (29 عاما) كان قد شارك في انتصار فريقه على الأهلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين قبل 3 أيام.

وتأتي إصابة حمد الله بكورونا قبل مواجهة الشباب في قمة رياضية يوم 1 نوفمبر المقبل.

ولم يفز النصر في مباراتين بالدوري السعودي حتى اللحظة وخسرهما، ويحتل المركز 15 –قبل الأخير-.

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