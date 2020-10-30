إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - النصر

أصيب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، بفيروس كورونا.

وأعلن حمد الله عن إصابته في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر.

وغرّد المهاجم المغربي: " قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه"، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

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حمد الله (29 عاما) كان قد شارك في انتصار فريقه على الأهلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين قبل 3 أيام.

وتأتي إصابة حمد الله بكورونا قبل مواجهة الشباب في قمة رياضية يوم 1 نوفمبر المقبل.

ولم يفز النصر في مباراتين بالدوري السعودي حتى اللحظة وخسرهما، ويحتل المركز 15 –قبل الأخير-.

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