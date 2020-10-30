مدافع ميلان يعلن شفائه من فيروس كورونا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

ماتيو جابيا

أعلن ماتيو جابيا مدافع ميلان شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد أكثر من 21 يوما من إصابته به.

اللاعب الإيطالي الشاب كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"العينة سلبية".

مع عودة جابيا، أصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في ميلان هم الثنائي جيانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوجي فقط واللذين أصيبا به يوم الإثنين الماضي.

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جابيا انضم إلى اللاعبين الذين شفوا من الفيروس بين صفوف ميلان رفقة زلاتان إبراهيموفيتش وليو دوارتي.

صاحب الـ21 عاما أصيب بالفيروس يوم 9 أكتوبر الماضي، بعد إصابته بالفيروس أثناء تواجده في معسكر منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.

قلب الدفاع الإيطالي الشاب شارك مع ميلان خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات، كما لعب بقميص الفريق الأول لفريقه في 17 مباراة منذ تصعيده له في 2017 وإعارته إلى فريق لوتشيزي.

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