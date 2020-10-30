وائل جمعة يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي.. ويحكي كواليس المشادة مع فتحي مبروك

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 23:10

كتب : FilGoal

وائل جمعة

كشف وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، حقيقة الخلاق بينه وبين الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي لاعبا الأهلي السابقين.

وائل جمعة حكى كواليس مشادة جرت بين الثنائي وفتحي مبروك مدرب الأهلي السابق، وأثناء فترته كمدير للكرة.

وقال جمعة في تصريحات إذاعية لبرنامج (هجوم تكتيكي): "اللغط كبير حول علاقتي بـ حسام غالي وعبد الله السعيد. لا يوجد مشاكل بيننا، لكن حدثت مشادة بينهما وبين فتحي مبروك مدرب الفريق وقتها".

أخبار متعلقة
حوار – وائل جمعة عن خداع لاعبين سابقين للأهلي وانتقاله للزمالك.. ونصيحة لأبو تريكة في الجول يكشف تفاصيل حفل تسليم الأهلي درع الدوري.. مؤمن زكريا مفاجأة التتويج قائمة الأهلي – فتحي يتواجد لآخر مرة.. وغياب الشناوي ومعلول أمام الطلائع مران الأهلي – عودة معلول للتدريبات الجماعية.. فحوصات لمتولي واستمرار تأهيل سعد وربيعة

وحكى "صوت اللاعبين ارتفع فتدخلت. في اليوم التالي طلب مني فتحي مبروك الاستغناء عنهما بشكل نهائي وألا يراهما مجددا في النادي، وحاولت تهدئته لكنه أصر".

جمعة أتبع "حاولت الوصول لـ علاء عبد الصادق المشرف على الفريق وقتها وفشلت، فاتصلت برئيس النادي محمود طاهر وعرضت عليه الموقف فرد بأن أنفذ تعليمات المدرب. وقتها أخطرت اللاعبين بالقرار وانتهى الأمر".

نجم الأهلي السابق واصل "هذا الموقف كان أحد أسباب رحيلي عن النادي. الوضع ساء بعد ذلك بين اللاعبين. ورئيس النادي اتخذ قرارا بعدم سفري وسفر اللاعبين مع بعثة الفريق إلى المغرب".

وأتم "شعرت بعدم الاحترام لأنني كنت أنفذ قرارات الإدارة. لكن علاقتي بـ حسام غالي جيدة ودعاني لمباراة اعتزاله لكنني لم أستطع تلبية الدعوة لظروف الطيران".

وائل جمعة عمل كمدير للكرة في النادي الأهلي في الفترة من 2014 وحتى أغسطس 2015.

في الدوري الأهلي وائل جمعة حسام غالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قادش يقهر إيبار ويحقق ما لم يحدث منذ 60 عاما في الدوري الإسباني 4 دقيقة | أوروبا
إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا 22 دقيقة | السعودية
مدافع ميلان يعلن شفائه من فيروس كورونا 22 دقيقة | أوروبا
مدافع الرجاء: قادرون على الريمونتادا في القاهرة لو تعافينا من كورونا 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وائل جمعة يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي.. ويحكي كواليس المشادة مع فتحي مبروك ساعة | الدوري المصري
حوار – وائل جمعة عن خداع لاعبين سابقين للأهلي وانتقاله للزمالك.. ونصيحة لأبو تريكة ساعة | الدوري المصري
روبرت بيريز: إذا أراد مبابي تطوير مسيرته عليه بالانضمام إلى ريال مدريد.. رحيل زيدان؟ حديث غريب ساعة | أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: رفضت عرضا ضخما للاستحواذ على فريق الكرة بـ سموحة لأربعة أسباب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك