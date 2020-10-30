وائل جمعة يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي.. ويحكي كواليس المشادة مع فتحي مبروك

كشف وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، حقيقة الخلاق بينه وبين الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي لاعبا الأهلي السابقين.

وائل جمعة حكى كواليس مشادة جرت بين الثنائي وفتحي مبروك مدرب الأهلي السابق، وأثناء فترته كمدير للكرة.

وقال جمعة في تصريحات إذاعية لبرنامج (هجوم تكتيكي): "اللغط كبير حول علاقتي بـ حسام غالي وعبد الله السعيد. لا يوجد مشاكل بيننا، لكن حدثت مشادة بينهما وبين فتحي مبروك مدرب الفريق وقتها".

وحكى "صوت اللاعبين ارتفع فتدخلت. في اليوم التالي طلب مني فتحي مبروك الاستغناء عنهما بشكل نهائي وألا يراهما مجددا في النادي، وحاولت تهدئته لكنه أصر".

جمعة أتبع "حاولت الوصول لـ علاء عبد الصادق المشرف على الفريق وقتها وفشلت، فاتصلت برئيس النادي محمود طاهر وعرضت عليه الموقف فرد بأن أنفذ تعليمات المدرب. وقتها أخطرت اللاعبين بالقرار وانتهى الأمر".

نجم الأهلي السابق واصل "هذا الموقف كان أحد أسباب رحيلي عن النادي. الوضع ساء بعد ذلك بين اللاعبين. ورئيس النادي اتخذ قرارا بعدم سفري وسفر اللاعبين مع بعثة الفريق إلى المغرب".

وأتم "شعرت بعدم الاحترام لأنني كنت أنفذ قرارات الإدارة. لكن علاقتي بـ حسام غالي جيدة ودعاني لمباراة اعتزاله لكنني لم أستطع تلبية الدعوة لظروف الطيران".

وائل جمعة عمل كمدير للكرة في النادي الأهلي في الفترة من 2014 وحتى أغسطس 2015.