العزف البورسعيدي مستمر.. المصري يختتم الدوري بفوز خامس تواليا على دجلة

عزف الكتيبة البورسعيدية مستمر تحت قيادة علي ماهر. المصري حقق الفوز الخامس على التوالي على حساب وادي دجلة.

فاز النادي المصري على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

سجل إسلام عطية وأحمد جمعة هدفا المصري، فيما سجل حسام الريالي هدف وادي دجلة الوحيد.

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المصري يهزم وادى دجلة بهدفين

احرز ثنائية المصري إسلام عطية فى الدقيقة 7 وأحمد جمعة فى الدقيقة 35 بينما أحرز حسام الريالي هدف وادى دجلة فى الدقيقة 91

#الدوري_على_#WATCHiT pic.twitter.com/PeTDBl03gg — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 30, 2020

وصف المباراة

بداية المباراة كانت سريعة. وأحرز إسلام عطية هدف المصري الأول في الدقيقة السابعة بتصويبة أكثر من رائعة بيسراه في شباك حسين ذكري حارس دجلة. وليحتفل بصورة والده الراحل ويهديه الهدف.

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هدف إسلام عطية الرائع فى شباك وادى دجلة ⚽️🚀#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/FYezI41Ukb — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 30, 2020

المصري لم يكتف بالهدف الأول، وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ35 بعد كرة أخطأ دفاع وادي دجلة في التعامل معها لتصل إلى جمعة داخل منطقة الجزاء ويسدد قوية في المرمى مسجلا الثاني.

الهدف هو الثاني لـ أحمد جمعة هذا الموسم مع المصري في الدوري خلال 7 مشاركات في موسم غاب عن أغلب فتراته للإصابة.

في شوط المباراة الثاني، حاول وادي دجلة التعويض وإدراك التعادل.

وادي دجلة تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ56 بعد لمسة يد على أحمد حامد "شوشة" مدافع المصري داخل منطقة الجزاء.

أحمد سعيد نفذ ركلة الجزاء لكنه سددها فوق المرمى، ليستمر تقدم المصري بهدفين.

علي ماهر تدخل هنا وأجرى تبديلين لمصلحة المصري في الدقيقة الـ60. شارك محمد زكريا "شيكا"، وأوستين أموتو بدلا من عبد الناصر محمد "دي ماريا" وأحمد جمعة.

وكاد المصري يضيف الثالث في الدقيقة الـ67 بعد انطلاقة سريعة من عمر كمال عبد الواحد الذي دخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه، لكن حسين ذكري تألق وتصدى للكرة على مرتين.

نيكوديموس بابافاسيليو لجأ لدكته في الدقيقة الـ72 بدخول عمر أحمد "ميرا" وحسام الريالي بدلا من أحمد شريف وعبد الرحمن رشدان.

أحمد حسن حاول لوادي دجلة مجددا في الدقيقة الـ73 وسدد كرة قوية، تصدى لها أحمد مسعود بقدمه ببراعة.

في المقابل شارك حجاج عويس في صفوف المصري بالدقيقة الـ74 بدلا من إسلام عطية صاحب الهدف الأول.

المباراة استمرت في هدوء، وفي الدقيقة الـ84 شارك عماد فتحي العائد من إصابة طويلة في صفوف المصري بدلا من عمر كمال، وشارك أيضا محمود حمد بدلا من إيزي إيميكا.

وادي دجلة سجل هدفا في الدقيقة الـ90 عن طريق البديل حسام الريالي بعد عرضية من حسام عرفات، قابلها برأسية في مرمى أحمد مسعود. هدف هو الأول لصاحب الـ19 عاما في مشاركته الأولى مع الفريق الأول، ولينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ48 في المركز السابع بترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الـ35 في المركز الـ15.