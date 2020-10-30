أرتيتا عن مصير أوزيل: أعطيته الكثير من الفرص وكنت عادلا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:21

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن قرار إبعاد مسعود أوزيل عن قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري.

وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ما أستطيع قوله لكم إنني حاولت تقديم الأفضل، لقد أعطيته الكثير من الفرص كلما استطعت".

وواصل "هذا من جانبي، لقد تحليت بالصبر وأعطيته الفرص وكنت عادلا".

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وأردف "هو لاعب ينتمي لناد كرة قدم وكان هاما لنا في السنوات الأخيرة وعلي احترام ذلك، لكنني هنا لأتخذ أفضل القرارات للفريق وللنادي".

وواصل "هذا ما أحاول فعله وعلي شرح ذلك للجمهور لأنهم يحتاجون لإجابات، أقول ما لدي وإذا ما كان يصدقونني أو يتفقون معي أم لا، لا يوجد ما أستطيع فعله".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "لكن كما قلت علي اتخاذ القرارات بقلبي وعقلي والتي أؤمن إنها جيدة".

ومنذ استئناف النشاط الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا لم يشارك أوزيل في أي مباراة مع أرسنال.

أوزيل أرسنال أرتيتا
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