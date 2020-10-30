مورينيو محذرا توتنام: 7 سنوات فترة كبيرة.. اللاعب تغير

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

حذر جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام جماهير ناديه من توقعهم بظهور جاريث بيل لاعب الفريق بمستواه الذي كان عليه قبل سبع سنوات حينما رحيل عنهم وانضم لريال مدريد.

وقال مورينيو: "أكرر سبع سنوات هي فترة كبيرة جدا، هل يوجد لاعب في العالم يظل على نفس مستواه مثلما كان قبل سبع سنوات؟".

وتابع "في بعض الأحيان يصبحون مختلفين".

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وأردف "لننظر إلى ميسي ورونالدو ونقارن مستوى كل منهما قبل سبع سنوات، أعتقد أن الكثير من اللاعبين يتغيرون، بالتأكيد جاريث بيل تغير".

وكان مورينيو استبدل بيل بعد 58 دقيقة أمس الخميس في لقاء أنتويرب البلجيكي في الدوري الأوروبي والذي خسره سبيرز بهدف دون رد.

وعن بيل بشكل عام علق مورينيو "هو يعمل بجد، ويتحسن ولا يفقد دقيقة واحدة من التدريب من أجل المشاركة لـ90 دقيقة، نعم مازال الأمر صعبا لكنه يتحسن وأتمنى أن يصبح في مستوى أفضل قريبا".

مورينيو جاريث بيل توتنام
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