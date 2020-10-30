بييلسا: لن نفكر في خطة بعينها من أجل إيقاف خطورة ليستر أو فاردي

قال مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد إن فريقه لن يضع خطة بعينها لإيقاف خطورة ليستر سيتي أو جيمي فاردي مهاجم الفريق، مشيرا إلى أنه يضع في حسبانه مميزات المنافس الهجومية.

وصرح بييلسا حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "ليستر فريق يمكنه إدارة الكرة بشكل جيد ولديه روحا هجومية".

وأضاف "فاردي لاعب جيد جدا، يسجل العديد من الأهداف وسريع للغاية".

وواصل "بالطبع نضع في حسباننا كل مميزات المنافس الهجومية، لكن لا توجد تغييرات خاصة في أفكارنا".

وأتم "ليس أمرا منطقيا أن نضع أي تكهنات حول مركزنا في الدوري خلال الوقت الحالي".

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة ليدز يونايتد في الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين.