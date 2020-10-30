إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل

أبدى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ترحيب ناديه بالموعد الجديد للقاء الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

وتحدث إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "كنا نتوقع تأجيل المباراة ولم نشغل أنفسنا بتلك الأمور، نركز على فريقنا والإعداد جيدا للقاء".

وأكمل "البعض بالغ في الحديث عن تضرر الزمالك من تأجيل اللقاء وهذا غير صحيح، يجب أن نضع الأمور في حجمها بلا تهويل"

وأضاف "الفرق الكبيرة مثل الزمالك تسير في طريقها بغض النظر عما يجرى حولها، الفريق فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد ونسعى للفوز مجددا في القاهرة".

وشدد "تأجيل اللقاء لم يضر بالزمالك، بل إن الفريق سوف يستعيد كل لاعبيه المصابين قبل المباراة وكذلك تجهيز فرجاني ساسي له، وفرص محمود حمدي "الونش" أصبحت تصل لـ80% في اللحاق بالمواجهة".

وعن تأجيل النهائي ليوم 27 نوفمبر أتم إسماعيل يوسف حديثه قائلا: "ستزيد من فرص محمد عبد الشافي في اللحاق باللقاء".

ويلتقي الفائز من الزمالك والرجاء مع الأهلي الذي اجتاز عقبة الوداد في وقت سابق.

ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب برج العرب.