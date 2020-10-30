رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان السبب وراء موافقة برشلونة على اللعب في دوري السوبر الأوروبي أو ما عُرف إعلاميا في إنجلترا بـ"الدوري الأوروبي الممتاز".

وصرح تيباس عبر وكالة "أسوشيتد برس" قائلا: "فلورينتينو كان وراء إقناع بارتوميو، هذا ما أعتقده، كان يقود الأمر برمته".

وواصل "هذا الدوري كان حلما لرئيس ريال مدريد".

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وأتم "بيريز عمل من أجله لفترة طويلة ولا شيء جديد، لكن تلك غلطة فادحة، لأنه لا يفهم العواقب المالية الخطيرة التي ستنتج عن هذه البطولة".

ما الذي حدث؟

جوسيب ماريا بارتوميو أعلن خلال الأسبوع المنصرم استقالته من منصبه كرئيس لنادي برشلونة ومجلس إدارته كذلك، وأثناء مؤتمر الإعلان عن رحيله، فجر قنبلة مدوية.

وصرح بارتوميو قائلا: "كان بإمكاني الإعلان يوم أمس، أننا وافقنا على المشاركة في الدوري الأوروبي الممتاز (البطولة الجديدة المدعومة من مستثمرين وفيفا)، ووافقنا على مستقبل جديد للنادي وكذلك تطوير كأس العالم للأندية بنظامه الجديد".

ما هي بطولة الدوري الأوربي الممتاز (دوري السوبر الأوروبي)؟

شبكة "سكاي سبورتس" نشرت تقريرا مفصلا عن تلك البطولة التي يترأس السعي لإقامتها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ونقله FilGoal.com كاملا. (طالع التقرير)

في إسبانيا لا ليجا الدوري الإسباني
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