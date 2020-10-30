كونتي: لوكاكو أصيب ضد شاختار ولن نتعجل تعافيه

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 18:32

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - لوكاكو

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن مهاجمه روميلو لوكاكو يعاني من مشاكل عضلية ظهرت خلال مواجهة شاختار في دوري الأبطال، مشددا على أنه رغم أهميته للفريق وحاجته له لا يمكنه أن يستعجل تعافيه.

وصرح كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بارما: "لوكاكو عانى من مشاكل عضلية ضد شاختار، حينما لعب الركلة الحرة المباشرة، نحتاج منه أن يعود لأفضل حالاته".

وواصل "تعلمون مدى أهميته بالنسبة لنا، في الوقت الحالي نحن نلعب بدون أليكسيس سانشيز أيضا، والذي مازال يعاني من إصابة تعرض لها مع المنتخب وليس جاهزا بعد".

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وأكمل "نراقب الوضع، وسنتخذ القرار الأفضل لصالح لوكاكو وإنتر، يجب أن نتجنب عمليات التعافي السريعة والمسؤولية أيضا تقع على عاتق اللاعبين".

وتابع "إجبار أنفسهم على التعافي بشكل غير كامل سيزيد من المشكلة، أشعر بأسف كبير إننا نحتاجه في هذه الفترة الصعبة وهناك لاعبون يتعافون من كوفيد 19، يمكننا ويجب أن نفعل ذلك على أي حال".

وأتم "جاجليارديني بخير، تدرب في المنزل وقياساته جيدة، إنه متاح وأنا سعيد لعودته".

لوكاكو شارك في مواجهة شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا كاملة، لكن المدرب أوضح أن مهاجمه أصيب خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويواجه إنتر نظيره بارما يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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