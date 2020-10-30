كالتشيو ميركاتو: طوارئ بسبب كورونا في لاتسيو

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - دورتموند - دوري أبطال أوروبا

غاب 3 لاعبين صباح اليوم عن الحصة التدريبية لـ لاتسيو، ووفقا لتقارير إيطالية ظهرت على بعضهم أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا، لتتواصل غيابات الفريق.

الفريق الإيطالي سافر إلى بروج البلجيكية لخوض مباراة دوري الأبطال بـ 13 لاعبا من الفريق الأول و6 لاعبين من فريق الشباب.

وأعلن النادي لاحقا إصابة عدة بـ فيروس كورونا دون تحديد هويتهم.

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وغاب باتريك ومحمد فارس ودانييل أكبا أكبرو عن مران النسور الصباحي استعدادا لمواجهة تورينو، ولم يُجروا الفحص الطبي.

ووفقا لـ "موقع كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن باتريك وفارس ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وستظهر نتيجة مسحتهم غدا.

في المجمل يعاني لاتسيو من غياب 12 لاعبا وهم: توماس ستراكوشا وباتريك ودانييل أكبا أكبرو ودانيلو كاتلدي ومحمد فارس ولويس ألبرتو ومانويل لازاري وديفان أندرسون وتشيرو إيموبيلي ونيكولو أرميني وفيليبي لويس ولوكاس ليفا.

ووفقا للبروتكول الإيطالي يشارك اللاعب الذي تأتي نتيجة مسحته سلبية قبل 48 ساعة من المباراة.

وقد تتأجل مباراة لاتسيو وتورينو المقررة يوم الأحد المقبل، حال لم يتوفر 13 لاعبا لفريق لاتسيو للدخول في قائمة المباراة.

وقد يطلب النادي تأجيل المباراة حال تعرض 10 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا قبل المباراة خلال أسبوع.

التقارير الإيطالية قالت إن لاتسيو يريد لعب المباراة يوم الأحد، ولن يتقدم بطلب لتأجيلها.

وسبق أن تأجلت مواجهة تورينو وجنوى في الجولة الثالثة بسبب إصابة أكثر من 14 لاعبا بـ فيروس كورونا حينها.

لاتسيو في إيطاليا الدوري الإيطالي
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