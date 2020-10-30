وكيله: إنتر أراد ضم سافيتش.. وحقيقة الصفقة التبادلية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

ستيفان سافيتش

قال زاركو بيليسيتش وكيل الصربي ستيفان سافيتش إن إنتر الإيطالي أراد ضم اللاعب من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

وكذلك تحدث عن حقيقة الصفقة التبادلية بانضمام مارسيلو بروزوفيتش لصفوف الروخيبلانكوس.

وقال بيليسيتش لموقع " FcInterNews": "أراد إنتر منذ فترة ضم سافيتش لكنها قصص تعود للماضي الآن".

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وأضاف عن احتمالية إتمام الصفقة التبادلية: "قرأت ذلك في الصحف، لكنني لم أتحدث مع إنتر في الأسابيع الأخيرة".

وأتم "سافيتش سعيد في أتليتكو، لكن سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وينتهي عقد الصربي في يونيو 2022 مع أتليتكو مدريد الذي يلعب له منذ 2015 بانتقال قدره 12 مليون يورو.

سافيتش سبق له اللعب لصفوف فيورنتينا بين 2012 وحتى 2015 عقب انتقاله من صفوف مانشستر سيتي دون مقابل.

وحقق سافيتش البالغ 29 عاما مع الفريق المدريدي لقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي 2018.

وسبق أن ضم إنتر مدافعين من أتليتكو مدريد، بداية من البرازيلي جواو ميراندا والأوروجوياني دييجو جودين.

ويعاني إنتر من مشاكل دفاعية مع بداية الموسم الجديد، في ظل عدم اعتماد أنطونيو كونتي على السلوفاكي ميلان شكرينار.

ستيفان سافيتش إنتر أتليتكو مدريد
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