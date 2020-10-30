مؤتمر سولشاير: لا أصدق أننا صوتنا ضد الـ 5 تغييرات.. وأي شيء يمكن حدوثه الموسم الحالي

لا يصدق أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن أندية الدوري الإنجليزي رفضت فكرة التغييرات الخمسة الموسم الحالي في المسابقة.

وكان الاتحاد الدولي قد منح استثناءً في الجزء المتبقي من الموسم الماضي بإجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي لفترة طويلة، وترك الحرية للدوريات لتقرير مصيرها في العودة لـ 3 تغييرات أم المواصلة على نفس النهج مع الموسم الجديد.

سولشاير قال في المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال المرتقبة: "لا أفهم ولا أستطيع تصديق أننا صوتنا ضد هذا القرار، لأنه علينا الاهتمام باللاعبين والتفكير فيهم".

وأضاف "الموسم الحالي هو أكثر موسم يتطلب ذلك، أستطيع فهم رفض الأندية للقرار، لكن إذا أخذت قرارا بالعودة وفكرت في اللاعبين وصحتهم الذهنية والبدنية سيكون حلا منطقيا هو إعطائهم الفرصة للراحة أكثر".

وأردف "رأينا كما كبيرا من الإصابات في الدوري الإنجليزي، بيب جوارديولا تحدث عن ذلك وبعض المدربين أيضا، نحن كمدربين وكأندية وأطقم طبية علينا الإعتناء باللاعبين، ذلك سبب إراحة اللاعبين في أوقات معينة، لذلك أود أن يكون لدي 5 تغييرات".

سولشاير أجرى تغييرين بنزول برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد في مواجهة ريد بول لايبزج ليرتفع فوز الفريق من 1-0 إلى 5-0 في دوري أبطال أوروبا.

النرويجي واصل قائلا: "الفريق الناجح في كرة القدم الحديثة لديه خيار إراحة اللاعبين، وإجراء المداورة بينهم من أجل المنافسة في أكثرة دوري حدّة في العالم وكذلك دوري أبطال أوروبا للفوز بالألقاب".

وأكمل "اعتقد أن كرة القدم تطورت وكذلك طورت الأندية نقاط القوة والعمق لحصد الألقاب، خاصة في آخر موسمين كان هناك فريقان يتنافسان، واعتقد أن الموسم الحالي يخفي شيئا وآمل أن نواصل التحدي".

وتابع "نشعر أن أرسنال وتشيلسي يلعبان بشكل جيد، بالنسبة لي المسابقة أكثر إثارة بالنسبة للجماهير والجميع يقولون لن تكون المنافسة بين هذين الفريقين".

وأتم "هذا يظهر هذا الموسم، أي شيء يمكن حدوثه".

الشياطين الحمر يحتلون المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.