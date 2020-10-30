إصابة مزعجة تؤرق جيمس رودريجيز

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - إيفرتون

يحاول جيمس رودريجيز التغلب على مشكلة مزعجة كاد أن يغيب بسببها عن مباراة ساوثامبتون وقد تهدد مشاركته أمام نيوكاسل.

ويعاني الكولومبي من آلام الخصيتين بعد تلقيه كرة في مواجهة ليفربول الجولة قبل الماضية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن صانع الألعاب تواصلت معاناته وكان قريبا من الغياب عن المباراة السابقة، ورغم خوض 90 دقيقة إلا أنه مستواه تأثر بالإصابة.

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وأضاف التقرير أن الألم الذي يشعر به جيمس تسبب في غيابه عن التدريبات أسبوعا بالكامل.

وبدأ جيمس الموسم مع إيفرتون بشكل جيد، إذ سجل 3 أهداف وصنع 3 في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويواصل اللاعب البالغ 29 عاما العلاج من أجل أن يصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة في الأيام المقبلة.

ويحتل إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي إلى جوار ليفربول برصيد 13 نقطة.

إيفرتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي جيمس رودريجيز
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