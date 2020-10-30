صاروخ بوليتانو يُسقط ريال سوسيداد.. وروما يتعادل سلبيا مع سسكا صوفيا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

ماتيو بوليتانو - نابولي

عاد نابولي بانتصار ثمين على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.

وتعادل روما على ملعب الأولمبيكو بدون أهداف مع سسكا صوفيا الروسي لحساب المجموعة الأولى.

روما × سسكا موسكو

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في الدقيقة 33 سدد هنريك مخيتاريان كرة ارتطمت بالقائم.

وكاد هنريكي أن يسجل هدفا للفريق البلغاري لكن تسديدته تصدى لها باو لوبيز حارس الذئاب ببراعة في الدقيقة 65.

باو لوبيز واصل تألقه وتصدى لتسديدة جورجي يوموف في الدقيقة 72 ليتواصل التعادل السلبي قائما.

وكاد الفريق البلغاري أن يخطف أحمد أحمدوف هدف الفوز برأسية للضيوف لكن رأسيته علت العارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الجهة الأخرى تعادل كلوج الروماني مع يانج بويز السويسري 1-1.

ويتصدر كلوج وروما الترتيب برصيد 4 نقاط لكلا منهما، بينما يأتي يانج بويز وسسكا صوفيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ريال سوسيداد × نابولي

خطف نابولي فوزا خارج قواعده على حساب ريال سوسيداد الإسباني بهدف دون مقابل ليعوض خسارته في الجولة الأولى على ملعب سان باولو بنفس النتيجة.

المباراة شهدت إصابة لورينزو إنسيني وخروجه في الدقيقة 22 وحل بدلا منه هيرفينج لوزانو.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق تسديدة ماتيو بوليتانو من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الثالث لبوليتانو من أصل 5 أهداف مع نابولي جاءت جميعها من خارج منطقة الجزاء في جميع المسابقات.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحصّل فيكتور أوسمين مهاجم نابولي على بطاقة صفراء ثانية بعد ضرب لاعب سوسيداد بالمرفق.

الدوري الأوروبي روما نابولي
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