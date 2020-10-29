التعادل السلبي يفرض نفسه بين الإنتاج والمقاصة في مباراة الأهداف الملغاة

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة والتي شهدت إلغاء هدفين لصاحب الأرض في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

الإنتاج الحربي أنهى الموسم بالتعادل الحادي عشر برصيد 44 نقطة في مركز الثامن، وجاء خلفه مصر للمقاصة برصيد 42 نقطة.

الحكم ألغى هدفا لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 سجله باسم مرسي.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول ألغى الحكم هدفا سجله عبد الرحيم أسامة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 57 حصل محمد بازوكا مدافع الإنتاج على بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة عبد الله مجدي لاعب الفريق الفيومي.

الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع كادت أن تشهد هدفا قاتلا للضيوف بتسديدة صاروخية من عبد الله مجدي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عامر عامر ببراعة.

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