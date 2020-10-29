في الجول يكشف – خطاب اتحاد الكرة لتأجيل نهائي دوري الأبطال لم يتطرق لمواجهة الزمالك والرجاء

لم يتطرق الخطاب المرسل من اتحاد الكرة المصري، لنظيره الإفريقي (كاف)، لتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا من يوم 6 نوفمبر، لطلب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف النهائي.

وحصل FilGoal.com على نص خطاب الاتحاد المصري، لنظيره الإفريقي.

وقال الاتحاد المصري في الخطاب: "برجاء العلم أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا رسميا من سلطات الدولة يطلب فيه التغيير العاجل لتاريخ نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019/2020، والمخطط له يوم 6 نوفمبر، لأسباب أمنية".

وأضاف "الخطاب أكد، من وجهة النظر الأمنية، أن التاريخ البديل من الممكن أن يكون 10 نوفمبر".

ولم يطلب الاتحاد المصري، تغيير موعد مباراة الزمالك والرجاء التي كان مقررا لها يوم الأول من نوفمبر.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء المغربي، ونهائي البطولة الذي سيجمع بين الفائز منهما، والأهلي، لأجل غير مسمى.

وقال الحساب الخاص بإدارة الاتصال في كاف، في تغريدة شاركها الحساب الرسمي لـ كاف على تويتر: "المناقشات بين الأندية والاتحاد للوصول إلى صيغة تلائم عودة المسابقة مستمرة. في هذا الوقت، تم تأجيل مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء. المباحثات كانت بناءة من الطرفين".

وأضاف "بطلب من السلطات المصرية، تم تأجيل نهائي البطولة. المباحثات الرسمية مستمرة لإيجاد أفضل تاريخ ممكن في الأجندة. حتى الآن، لا يناسب أي تاريخ كل الأطراف".

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وسيقام نهائي البطولة بين الأهلي والمتأهل بين الزمالك والرجاء يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.