ترسانة ميلان تدهس سبارتا براج.. وفوز مجنون لـ فياريال على كاراباج

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

براهيم دياز - زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

واصل ميلان الإيطالي نتائجه الرائعة، وتفوق على ضيفه سبارتا براج التشيكي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سان سيرو، بالجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

افتتح الإسباني الشاب براهيم دياز الأهداف في الدقيقة 24 بعد تمريرة من زلاتان إبراهيموفيتش.

الفرصة سنحت لـ إبراهيموفيتش نفسه حتى يضاعف النتيجة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لكنه أهدرها وسدد على العارضة.

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ميلان لم يتوقّف في الشوط الثاني، فسجّل مجددا بواسطة رافاييل لياو من صناعة ديوجو دالوت في الدقيقة 57.

واختتم دالوت الأهداف بنفسه في الدقيقة 67 بعد تمريرة الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمّد رصيد سبارتا براج عند 0 دون أي انتصار.

وفي مباراة أخرى مثيرة بنفس المجموعة، تعادل ليل الفرنسي أمام ضيفه سيلتك الاسكتلندي بهدفين لكل طرف في استاد بيير ماوري.

محمد اليونسي تقدّم لـ سيلتك بهدفين في الدقيقتين 28 و32. لكن ليل عاد في النتيجة بواسطة زكي تشيليك وجوناثان إكوني في الدقيقة 67 و75.

ليرفع ليل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويحصد سيلتك أولى نقاطه في المجموعة.

وفي المجموعة التاسعة، قلب فياريال الإسباني تأخره أمام كاراباج الأذربيجاني إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب فاتح تريم بمدينة إسطنبول التركية.

الغاني أوسو كوابينا صدم الضيوف بهدف التقدم في الدقيقة 78.

لكن البديل جيريمي بينو تعادل لـ فياريال مباشرةً في الدقيقة 80 بعد 6 دقائق من دخوله الملعب.

قبل أن يتكفّل البديل الآخر باكو ألكاسير ببقية المهمة، ويسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

ليرفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد كاراباج عند 0 من النقاط.

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