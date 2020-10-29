كلوب ينتقد رابطة الدوري الإنجليزي: هم لا يهتمون بنا.. لا أصدق ما حدث لمانشستر سيتي

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رابطة الدوري الإنجليزي فيما يتعلق بتحديد مواعيد المباريات خلال الموسم الجاري من المسابقة.

وقال كلوب لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "أعتقد أن الجميع سيتفق أنه لو لعبت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فيمكنك أن تلعب يوم السبت في الدوري".

وأكمل "لكن بطريقة ما لم يدرك الدوري الإنجليزي ذلك".

وتابع "سيتعين على الفريق الذي يخوض مباراة يوم الأربعاء أن يلعب يوم السبت، مثلما حدث مع مانشستر سيتي".

والتقى سيتي مع مارسيليا أمس الأربعاء وسيتعين عليه خوض مباراة مبكرا يوم السبت في الدوري الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد.

وأضاف المدرب الألماني "لا أصدق ذلك، من الواضح إننا لسنا أصدقاء ونلعب ضد بعضنا البعض ونقاتل أمام بعضنا البعض، لكن كيف يحدث لهم ذلك؟".

وأتم كلوب "ربما أنا غبي جدا، قال ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي وبعض الأشخاص قالوا إن هذا هو الأمر، هم فقط لا يشعرون بالانزعاج، أنا لا أفهم لماذا".