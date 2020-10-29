مصدر بـ الرجاء لـ في الجول: نرحب بالتأجيل بعد موقف الزمالك الجيد.. واقترحنا هذا الموعد

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 21:25

كتب : محمد عبد العظيم

أشرف بنشرقي - الزمالك - الرجاء - محسن متولي - عمر العرجون

شدد مصدر بالرجاء المغربي، أن النادي بالتأكيد يرحب بأي تأجيل لمباريات دوري أبطال إفريقيا، مثمنا موقف الزمالك بجانب ناديه في الأزمة حسبما قال.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نرحب بتأجيل نصف النهائي والنهائي، نرحب بأي تأجيل خاصة بعد الموقف الجيد للزمالك والجانب المصري بجانبنا في وقت الأزمة، وموافقته على تأجيل المباراة من قبل".

وأردف "اقترحنا لعب نصف النهائي يوم 4 أو 5 نوفمبر لو كانت هناك مشكلة لدى الجانب المصري في اللعب يوم 1 أو 2 نوفمبر".

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وشدد "التأجيل مفيد لنا حتى نستعد بشكل جيد لمباراة الزمالك، وبالطبع نحترم السلطات والأمن في مصر احتراما كبيرا".

وكان الزمالك على لسان رئيسه مرتضى منصور، قد وافق على تأجيل مباراة الرجاء، حال تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن الموعد المنتظَر لمباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغوا الزمالك شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر".

وتابع: "طلبنا إرسال خطاب رسمي بذلك ونحن في انتظاره".

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررا إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المباراة النهائية التي كان مقررا إقامتها يوم 6 من الشهر نفسه.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي في حيثيات التأجيل الموعد الجديد لإقامة المباراتين بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد انتصر ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء بهدف أشرف بنشرقي.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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