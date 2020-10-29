كاراجير: قمت من قبل بما فعله بنزيمة مع فينيسيوس.. هذا أمر يحدث في كرة القدم

قلل جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، من شأن تصرُف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد مع زميله فينيسيوس جونيور.

الكاميرات اصطادت بنزيمة بين شوطي مباراة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادبخ، يطالب زميله فيرلان ميندي بعدم التمرير إلى فينيسيوس لأنه يلعب مباراة سيئة وفقا للمهاجم الفرنسي.

وعلّق كاراجير على ذلك عبر محطة "سي بي إس سبورتس": "ما فعله بنزيمة، قمت أنا بفعله من قبل".

وأضاف: "ولو قلت أنا ذلك عن لاعب آخر، فأنا متأكد أن لاعب آخر قال ذلك عني أيضا".

وتابع: "في هذا الموقف، اللاعب يفكر في أنه يساعد فريقه، أعتقد أنه كان الوضع مع بنزيمة".

وواصل: "لو كان لاعبا يمر بمباراة سيئة، فمن الضروري أن تذهب للاعب الذي خلفه سواء كان ظهيرا أو جناحا وتتحدث معه".

وأكمل: "عندها تطلب منه أن يستعمل عقله لأن زميله لا يمر بأفضل مبارياته، وبالتالي عليه أن يبحث عن حلول أخرى. لو كان هذا اللاعب هو خياره الوحيد للتمرير، فلا مفر من التمرير له إذا، لكن لو أتيحت فرصة أخرى للتمرير فعليه اغتنامها، هذا من أجل مساعدة اللاعب الذي لا يمر بمباراة جيدة".

وواصل: "على الأرجح هذا اللاعب نفسه لا يريد الكرة إن كان يقدّم مباراة سيئة. لو قال بنزيمة ذلك لأغراض أنانية، لكان مخطئا وقتها، لكن هذه ليست أسبابه".

وشدد: "أنا قلت أشياء مماثلة لزملائي في العديد من المرات بين الشوطين أو خلال الحصص التدريبية".

وأوضح: "أحيانا نطلب حتى من حارس المرمى ألا يمرر الكرة إلى لاعب معين في بداية الهجمة، أن يمرر إلى الجهة الأخرى، إلى الظهير الأيمن وليس الظهير الأيسر على سبيل المثال".

وأتم: "وبالتالي فما فعله بنزيمة ليس شيئا لا يحدث، كل ما في الأمر أن الكاميرا اصطادته".

وأظهرت الكاميرات بنزيمة يخبر مواطنه ميندي بالفرنسية: "لا تمرر إليه يا أخي، إنه يلعب ضدنا".

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV — Get French Football News (@GFFN) October 28, 2020

في الشوط الثاني لم يمرر بنزيمة أي كرة إلى فينيسيوس بالفعل حتى غادر الأخير الملعب خلال تأخر ريال مدريد بهدفين دون رد.

لاحقا سجّل ريال مدريد هدفين في وقت متأخر، وتجنب خسارة مؤكدة مكتفيا بالتعادل 2-2.

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