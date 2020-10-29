مصدر بـ الرجاء يكشف لـ في الجول هوية الثلاثي المتعافي.. وتأجيل السفر للقاهرة

كشف مصدر داخل الرجاء المغربي عن هوية الثلاثي المتعافي من فيروس كورونا في المسحة الأخيرة.

وقال المصدر إن الثلاثي عمر العرجون، ومحسن متولي، وسفيان رحيمي، تعافى من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ FilGoal.com: "أجلنا السفر للقاهرة الذي كان مقررا غدا الجمعة، انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن موعد مباراتنا مع الزمالك".

وأردف "لدينا عدد جيد الآن من اللاعبين المتعافين ويؤدون بعض التدريبات البدنية".

وأتم "الفريق سيخضع لمسحة جديدة غدا الجمعة".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الرجاء في وقت سابق أن عينات عبد الإله الحفيظي وأنس جبرون وزكريا الوردي وعبد الرحيم شاكير أيضا أصبحت سلبية.

وأصبح عدد لاعبي الرجاء الجاهزين لمواجهة الزمالك 21 لاعبا.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء المغربي، ونهائي البطولة الذي سيجمع بين الفائز منهما، والأهلي، لأجل غير مسمى.

وقال الحساب الخاص بإدارة الاتصال في كاف، في تغريدة شاركها الحساب الرسمي لـ كاف على تويتر: "المناقشات بين الأندية والاتحاد للوصول إلى صيغة تلائم عودة المسابقة مستمرة. في هذا الوقت، تم تأجيل مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء. المباحثات كانت بناءة من الطرفين".

وأضاف "بطلب من السلطات المصرية، تم تأجيل نهائي البطولة. المباحثات الرسمية مستمرة لإيجاد أفضل تاريخ ممكن في الأجندة. حتى الآن، لا يناسب أي تاريخ كل الأطراف".

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وسيقام نهائي البطولة بين الأهلي والمتأهل بين الزمالك والرجاء يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.