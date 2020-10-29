صحوة العميد تقود الاتحاد لفوزه الأول منذ 59 يوما في مباراة أسوان الـ 300 بالدوري

واصل حسام حسن المدير الفني بدايته الجيدة مع الاتحاد السكندري وحقق انتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز 3-1 على أسوان في الجولة الأخيرة من المسابقة.

حسام حسن فاز أولا على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، وحقق انتصاره الثاني تواليا.

وحقق زعيم الثغر الفوز الأول له منذ 31 أغسطس والذي تحقق على حساب الإسماعيلي بنتيجة 3-1، ومنذ حينها فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 11 مباراة تعادل في 5 وخسر 6.

فيما خسر أحمد مصطفى بيبو المدير الفني المؤقت المباراة تحت أنظار سامي الشيشيني المدير الفني الجديد والذي سيبدأ المهمة بشكل رسمي مع الموسم الجديد مع أسوان.

مباراة حملت الرقم 300 لأسوان في تاريخه بالدوري المصري حقق الفريق الفوز في 64 وتعادل 82 وخسر 154 مباراة لزهرة الجنوب بدءا من مشاركته الأولى في موسم 1990-91.

الاتحاد أنهى الموسم –بشكل مؤقت- في المركز التاسع للموسم الثالث تواليا، برصيد 42 نقطة.

فيما ظل أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

أحمد حجي استهل أهداف اللقاء بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة بعدما استغل تخبط دفاع أسوان داخل منطقة الجزاء مسددا على يسار الحارس طلعت الجبلاوي.

وأضاف أحمد راشد الهدف الثاني لزعيم الثغر برأسية قوية على يمين الحارس في الدقيقة 42.

فادي فريد قلص الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع، رافعا رصيده إلى 8 أهداف متصدرا ترتيب أهداف زهرة الجنوب.

وفي الدقيقة 58 أضاف أحمد راشد ثاني أهدافه في المباراة والرابع هذا الموسم بتسديدة قوية على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة الأخيرة شهدت طرد محمد رجب مدافع الاتحاد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

محاولات كلا الفريقين لم تسفر عن أي جديد، وحقق الاتحاد السكندري الفوز التاسع له الموسم الجاري.

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