الاتحاد التونسي يؤجل انطلاق الموسم الجديد من الدوري بسبب كورونا
الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 19:17
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري إلى 21 نوفمبر بدلا من السابع من الشهر ذاته.
كما تقرر تأجيل كل مباريات الصعود لمختلف المسابقات حتى يم 21 نوفمبر وتأجيل انطلاق بطولات الدرجات المختلفة وبطولة الشباب إلى موعد يصدر لاحقا.
جاء ذلك بسبب قرار الحكومة التونسية للحد من تفشي فيروس كورونا والتمديد في توقيت حظر التجول ومنع التنقل بين المدن المختلفة إلا لظروف العمل أو أشياء استثنائية.
كما منع الاتحاد التونسي إجراء أي مباراة ودية لحين إشعار آخر.