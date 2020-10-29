الاتحاد التونسي يؤجل انطلاق الموسم الجديد من الدوري بسبب كورونا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري إلى 21 نوفمبر بدلا من السابع من الشهر ذاته.

كما تقرر تأجيل كل مباريات الصعود لمختلف المسابقات حتى يم 21 نوفمبر وتأجيل انطلاق بطولات الدرجات المختلفة وبطولة الشباب إلى موعد يصدر لاحقا.

جاء ذلك بسبب قرار الحكومة التونسية للحد من تفشي فيروس كورونا والتمديد في توقيت حظر التجول ومنع التنقل بين المدن المختلفة إلا لظروف العمل أو أشياء استثنائية.

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كما منع الاتحاد التونسي إجراء أي مباراة ودية لحين إشعار آخر.

الدوري التونسي
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