خبر في الجول - إجهاد الخلفية يمنع الشحات من استكمال مران الأهلي.. واللاعب يتدرب الجمعة

منع إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، حسين الشحات، من استكمال مران اليوم الخميس.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الشحات غادر مران الأهلي بسبب إجهاد بسيط في الخلفية، ولكن الأمر لا يشكل أزمة كبيرة ولن يتسبب في غيابه.

ويعود الشحات لمران الفريق غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت في ختام مباريات الدوري.

ولعب الشحات مع الأهلي هذا الموسم 32 مباراة، سجل فيهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي لم يحدد له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تاريخا حتى اللحظة.