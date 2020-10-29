مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وجلسة بين باتشيكو واللاعبين

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية، وشرح بعض الأمور المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة على هامش التدريب الجماعي بالكرة ودون كرة تحت إشراف الجهاز الفني.

فيما واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي في صالة الجيمنازيوم.

وخضع لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة بعد أن يتعافى من إصابة الترقوة.

وبدأ عمر السعيد مهاجم الفريق برنامجه العلاجي تحت إشراط محمد أسامة رئيس الجهاز الطب، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وكان الزمالك قد أنهى الدوري المصري في المركز الثاني عقب فوزه 3-1 على الإسماعيلي الإثنين الماضي.

ويستعد الزمالك لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي بعد الفوز ذهابا 1-0، مباراة لم يُحدد موعدها بعد.

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