مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وجلسة بين باتشيكو واللاعبين

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 18:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية، وشرح بعض الأمور المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة على هامش التدريب الجماعي بالكرة ودون كرة تحت إشراف الجهاز الفني.

أخبار متعلقة
فاروق جعفر لـ في الجول: الأهلي والزمالك ضحية قرار كاف المنتخب المغربية: الزمالك يواجه الرجاء الثلاثاء.. وتأجيل النهائي إلى 27 نوفمبر قانونية وزارة الرياضة: الطعن على الحكم الصادر بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فورا مران الزمالك – انتظام محمود علاء وأوباما وعبد الله جمعة.. ومحاضرة فنية من باتشيكو

فيما واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي في صالة الجيمنازيوم.

وخضع لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة بعد أن يتعافى من إصابة الترقوة.

وبدأ عمر السعيد مهاجم الفريق برنامجه العلاجي تحت إشراط محمد أسامة رئيس الجهاز الطب، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وكان الزمالك قد أنهى الدوري المصري في المركز الثاني عقب فوزه 3-1 على الإسماعيلي الإثنين الماضي.

ويستعد الزمالك لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي بعد الفوز ذهابا 1-0، مباراة لم يُحدد موعدها بعد.

اقرأ أيضا:

شتازي وكرة القدم

كاف يؤجل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك مران الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف – خطاب اتحاد الكرة لتأجيل نهائي دوري الأبطال لم يتطرق لمواجهة الزمالك والرجاء 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع باتريك فييرا 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الرجاء يكشف لـ في الجول هوية الثلاثي المتعافي.. وتأجيل السفر للقاهرة 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صحوة العميد تقود الاتحاد لفوزه الأول منذ 59 يوما في مباراة أسوان الـ 300 بالدوري 25 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد التونسي يؤجل انطلاق الموسم الجديد من الدوري بسبب كورونا 40 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - إجهاد الخلفية يمنع الشحات من استكمال مران الأهلي.. واللاعب يتدرب الجمعة 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وجلسة بين باتشيكو واللاعبين ساعة | مصر
رئيس يويفا: أفكار البطولات الجديدة تقتل كرة القدم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند
قد ينال إعجابك