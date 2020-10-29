مران الأهلي – معلول يواصل التأهيل.. وعودة مروان محسن

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 18:37

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - سعد سمير - مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس في ملعب التتش بفرع الجزيرة.

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي مع أفراده عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش المقبلة.

كما واصل علي معلول لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

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وأدى معلولو جلسة تأهيل في صالة الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالركض حول الملعب.

فيما قاد كيفين جونسون المدرب العام للأهلي، فقرة تصويبات خلال المران.

وقسّم جونسون اللاعبين إلى عدة مجموعات للانتظام في فقرة التصويبات.

أمّا كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية فقاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين، في إطار التحضير لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وشارك مروان محسن في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وكامل، بعد تعافيهي من آثار الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الذي حسم لقبه مسبقا.

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