مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول موعد نصف نهائي ونهائي إفريقيا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 16:29

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد عيد - سفيان رحيمي - طارق حامد - الزمالك - الرجاء

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعدي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وحسب المصدر، فإن الاتحاد الإفريقي استقر على إقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وسيقام نهائي البطولة بين الأهلي والمتأهل بين الزمالك والرجاء يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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المصدر كشف لـ FilGoal.com أيضا سبب تأجيل النهائي إلى 27 بدلا من يوم 20 كما كانت تتجه النية في الساعات الماضية.

وحسب المصدر، فإن لجنة الطوارئ أصرت على إقامة المباراة يوم 27 بدلا من 20 ليكون الموعد بعيدا عن فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر حتى لا يتأثر اللاعبون بمباريات تلك الفترة.

وسيتم الإعلان الرسمي عن قرارات "كاف" بخصوص المواعيد الجديدة مساء اليوم الخميس.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.

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