سيراميكا: لم نفاوض مدرب جديد.. كل الدعم لـ هيثم شعبان في الممتاز

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 15:13

كتب : أحمد الخولي

سيراميكا كليوبترا

نفى طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المالكة لنادي سيراميكا كليوباترا صحة ما تردد حول وجود مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية.

نائب رئيس النادي وصل ما يتردد في هذا الصدد بـ "الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".

وقال طارق أبوالعينين في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي"هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق مستمر في أداء مهام عمله ولم يحدث اي تفاوض نهائياً مع أي مدرب في الفترة الحالية".

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وأضاف "إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز وهناك اجتماعات مستمرة لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب اسم وقيمة كليوباترا".

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا كان قد تأهل إلي الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

في الدوري سيراميكا كليوباترا
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