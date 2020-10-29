تايمز: فابينيو يعود بعد التوقف الدولي.. وأزمة تواجه ليفربول

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 13:51

كتب : FilGoal

إصابة فابينيو مع ليفربول ضد ميتييلاند

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن موعد عودة فابينيو لاعب ليفربول من الإصابة.

وحسب الصحيفة، فإن اللاعب البرازيلي سيحتاج لثلاثة أسابيع من العلاج، على أن يكون جاهزا للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر.

مدة الغياب تلك تعني عدم تواجد فابينيو في ثلاث مباريات لليفربول أمام وست هام، وأتالانتا، ومانشستر سيتي.

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من جهة أخرى، يأمل يورجن كلوب في عودة جويل ماتيب المدافع الكاميروني قبل مباراة مانشستر سيتي.

وفي الوضع الحالي، تبقى مشكلة ليفربول الأكبر في إيجاد مدافع آخر بجانب جو جوميز في مباراتي وست هام وأتالانتا.

ليفربول كان يعتمد على فابينيو كقلب دفاع في المباريات الأخيرة عقب إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

وفي ظل إصابة فابينيو وفان دايك وبيع ديجين لوفرين بداية الموسم، فلا يملك ليفربول حاليا سوى جو جوميز كقلب دفاع جاهز للمشاركة، بجانب الصاعد ريس ويليامز.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا ليفربول وست هام
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