مصدر من كاف لـ في الجول: هناك الكثير من المواعيد المقترحة لنهائي الأبطال.. وسر الاختلاف

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن هناك العديد من المواعيد المقترحة من أجل إقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك فريق الرجاء في إياب نصف النهائي مساء الأحد على استاد القاهرة على أن يكون النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "هناك الكثير من المواعيد المقترحة لنصف النهائي والنهائي".

وتابع "طالبت السلطات المصرية بتأجيل موعد مباراة النهائي بسبب الانتخابات البرلمانية في البلاد".

وأضاف "هناك موعد مقترح لإقامة نصف النهائي الأسبوع المقبل على أن يقام النهائي بعد التوقف الدولي 20 نوفمبر".

وكشف "لكن سر الاختلاف هو رأي لجنة المسابقات أنه من الصعب تأجيل النهائي لذلك الموعد بسبب مواعيد القيد ونظام البطولات الجديدة".

وأوضح "لذلك تميل لجنة المسابقات إلى إقامة النهائي قبل التوقف الدولي بحد أقصى 9 نوفمبر، حتى لا يتسبب التأجيل بعد ذلك في أزمة تنظيمية في المباراة".

وعن الخطوة المقبلة كشف المصدر "لجنة المسابقات أبلغت لجنة الطوارئ برأيها في الأمر، لكن القرار الأخير يعود للجنة الطوارئ".

وأتم تصريحاته "من المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاستقرار عليه بشكل رسمي".