دايلي ميل: ليفربول على رأس الراغبين لضم ألابا

بعد إصابة فيرجيل فان دايك واللجوء لـ فابينيو، ثم إصابة فابينيو وانضمامه إلى جويل ماتيب وفيرجيل في قائمة المصابين، بات يورجن كلوب على دراية تامة بضرورة التعاقد مع مدافع.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول حدد اسم دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ على رأس أولوياته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد ألابا مع بايرن ميونيخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في حين فشل النادي الألماني في تجديد تعاقده في ثلاث محاولات سابقة.

الأقرب إلى ألابا هو عدم التجديد لـ بايرن إذن، ويبقى السؤال متى يرحل عن الفريق؟ اللاعب النمساوي بمقدوره التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن يرحل مجانا بنهاية الموسم.

دايلي ميل قالت أيضا بأن صاحب الـ28 عاما قد يرحل خلال شهر يناير ولا ينتظر لنهاية الموسم بأمر من بايرن ميونيخ لأسباب مادية لتوفيق النفقات.

دافيد ألابا يلعب كظهير أيسر في الأساس، لكنه شغل مركز قلب الدفاع كثيرا في الموسمين الأخيرين مع فريقه الألماني.

ليفربول لن يكون الراغب الوحيد لضم ألابا، فيوجد أيضا أندية مثل يوفنتوس، وتشيلسي ومانشستر يونايتد يريدون التعاقد معه.

دافيد ألابا يلعب مع بايرن ميونيخ منذ عام 2008 قادما من فريق أوستريا فيينا النمساوي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 7 مباريات حتى الآن. صنع فيهم هدفا واحدا.