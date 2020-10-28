نائب اللجنة الخماسية: لم نطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال إفريقيا

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري عن عدم طلب الاتحاد من نظيره الإفريقي تأجيل نهائي دوري الأبطال.

وقال جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نرسل للاتحاد الإفريقي أي خطابات أو مراسلات لطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "كل ما يقال في هذا الأمر يخرج من الصحافة المغربية فقط".

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وأكمل "ولكن الاتحاد يدرس موقف النهائي بسبب إقامة انتخابات مجلس النواب في التوقيت ذاته، لذلك علينا دراسة كل المتغيرات التي تحيط بالمباراة".

وبسؤاله عن نظام الدوري المصري في الموسم المقبل رد قائلا: "الدوري سيقام بنفس نظامه الحالي".

وأكد "لا يوجد أي نية لتغيير شكل الدوري الممتاز بعد دراسة من الناحيتين الفنية والتسويقية".

وشرح "دوري المجموعات أثبت فشله من الناحية الفنية والتسويقية ويضعف من قوة الفرق المصرية والمنتخبات في بطولات إفريقيا".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة لديه النية لاستضافة بطولة شمال إفريقيا للشباب ولكن بعد معرفة موقف تونس من استضافة البطولة".

وكشف FilGoal.com عن اتجاه لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقبول طلب مصر بتأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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