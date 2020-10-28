توخيل: كان ضروريا أن يخرج نيمار.. لم يشعر بألم حقيقي ولكن

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

إصابة نيمار أمام باشاك شهير - دوري أبطال أوروبا

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عن إصابة نيمار في مواجهة باشاك شهير التركي.

ولم يستطع نيمار استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 26 وحل بدلا منه بابلو سارابيا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 2-0. (طالع التفاصيل)

وقال توخيل عبر شبكة "RMC Sport" الفرنسية عقب نهاية اللقاء: "كان ضروريا أن يخرج، وعلينا انتظار تشخيص حالته".

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وتابع "لم يشعر بألم حقيقي، لكنه شعر بعدم الراحة".

وأتم "جدول المباريات المضغوط قد يكلف الأمر غيابه بضع المباريات، لكنني لست متأكدا في ذلك الوقت".

فوز أصبح به باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويا مع ريد بول لايبزج ومانشستر يونايتد، فيما ظل الفريق التركي دون نقاط متذيلا ترتيب المجموعة الثامنة.

نيمار توخيل باريس سان جيرمان
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