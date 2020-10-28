الرجاء يعلن: شفاء 4 حالات جديدة بين صفوف اللاعبين

أعلن نادي الرجاء في بيان رسمي شفاء عدد 4 من لاعبيه نتيجة لمسحة اليوم الأربعاء.

وكانت مسحة الثلاثاء قد أسفرت عن شفاء 2 من اللاعبين وهما أيوب نناح وإلياس الحداد وإصابة لاعب جديد وهو عبد الجليل الجبيرة.

وكشف نادي الرجاء عن خضوع الفريق لمسحة صباح اليوم الأربعاء وأظهرت النتائج تسجيل أربع حالات شفاء بين صفوف اللاعبين.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الرجاء أن اللاعبين الذين تحولت عينتهم لسلبية هم عبد الإله الحفيظي وأنس جبرون وزكريا الوردي وعبد الرحيم شاكير.

ويسعى الرجاء لاستعادة أكبر عدد من اللاعبين بعد شفائهم من فيروس كورونا قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء الأحد على استاد القاهرة، إلا أن تقارير مغربية قد أفادت بطلب السلطات المصرية تأجيل تلك المباراة وموعد النهائي أيضا لموعد لاحق بسبب الانتخابات البرلمانية.

وبالتالي لا يزال هناك 10 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي الرجاء، إلا أن هناك 18 لاعبا متاحا لخوض المباراة بعد إضافة الأربع حالات الأخيرة.