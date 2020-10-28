ميرور: رجل أعمال مصري يستعد لشراء نادي بيرنلي

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

تشيلسي - بيرنلي

يستعد محمد القشاشي رجل أعمال مصري ومعه المحامي كريس فارنيل لشراء نادي بيرنلي الإنجليزي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

ووقع الثنائي اتفاقيات بيع وشراء بعد الاتفاق مع رئيس النادي مايك جارليك.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فأن فارنيل سعى لشراء نادي تشارلتون أثليتك في الدرجة الأولى الإنجليزية من قبل لكنه محاولته باءت بالفشل.

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وقدم رجل الأعمال المصري والمحامي الدلائل والأموال واجتياز عقبة شراء لأصحاب ومديري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

القشاشي بدأ محاولاته منذ عام لشراء النادي الإنجليزي، بعدما كان مهتما بشراء نادي كونسورتيوم تشارلتون.

وعانى رئيس بيرنلي من مشاكل مادية في الصيف الماضي إذ لم يصرف سوى مليون جنيه إسترليني فقط في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بسبب تأثير فيروس كورونا.

جاريك اعترف سابقا أن النادي خسر 50 مليون حنيه إسترليني بسبب الجائحة، وأبدى قلقه من تأثيرها طويل المدي على النادي.

بيرنلي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2016-17، يحتل المركز الثامن عشر في الموسم الجاري عقب خوض 5 مباريات حصد خلالها الفريق نقطة واحدة.

ويعد بيرنلي من أقدم أندية كرة القدم الإنجليزية إذ يعود تأسيسه إلى 1882 أي منذ 138 عاما، ويتخذ من تيرف مور ملعبا له.

وسيكون القشاشي رابع مالك مصري لنادي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أندية أستون فيلا وفولام وهال سيتي.

بيرنلي الدوري الإنجليزي
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