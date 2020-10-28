مران الزمالك – انتظام محمود علاء وأوباما وعبد الله جمعة.. ومحاضرة فنية من باتشيكو

انتظم محمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" في مران الزمالك اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثلاثي في جزء من التدريبات بالكرة وفقا للبرنامج المحدد لهم سلفا بين الجهاز الفني والطبي.

وعانى لاعبو الزمالك من إصابات مختلفة في الفترة الأخيرة.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي في ظل إصابته وعدم مشاركته في المران الجماعي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الفريق أداه اليوم على هامش المران.

وخصص جايمي باتشيكو مدرب الفريق تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإصابات.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى أدت تدريبات كرة يد والقدم من لمسة واحدة، فيما أدت الثانية تدريبات تأهيلية قبل التبديل بينهما.

وعقد باتشيكو محاضرة فنية مع اللاعبين شرح فيها بعض الأمور الخططية التي ينوي تنفيذها في مواجهة الرجاء.

وكان الزمالك فاز على الرجاء في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد.