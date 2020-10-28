مران الأهلي - 48 ساعة تحسم انتظام معلول في التدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل مروان

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

مران الأهلي

لا يزال علي معلول ظهير أيسر الأهلي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن علي معلول الظهير الأيسر قطع شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي وينفذ الجزء الأخير للتعافي من الإجهاد.

وأوضح طبيب الأهلي للموقع الرسمي "الـ 48 ساعة القادمة تشهد حسم عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وخاض الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في ختام مباريات الدوري المصري والمقرر له يوم السبت.

وواصل سعد سمير مدافع الأهلي مواصلة برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

ويواصل مروان محسن تدريباته التأهيلية تمهيدا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وكشف طبيب الأهلي تحسن حالة اللاعب واقتراب إعلان جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

وشارك محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق في جزء من تسيمة التراي ماتش التي أجراها بيتسو موسيماني.

مران الأهلي الأهلي علي معلول طلائع الجيش دوري أبطال إفريقيا
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