تقرير: الحكومة الإسبانية ستمنع شركات المراهنة من رعاية أندية الليجا

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

لا ليجا

خاطبت الحكومة الإسبانية، أندية رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" موضة تعديل جديد على القوانين يمنع شركات المراهنات من رعاية الأندية بعد نهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

وقال التقرير إن الحكومة أرسلت خطابا رسميا للأندية أبلغتها بالتطور الجديد، فيما قد يتسبب في ضرر كبير لعوائد الأندية والبث، إلا في حالة وجود شركات رعاية بديلة.

وأوضح التقرير أن ذلك القرار تسبب في حالة غضب بين الأندية، لأنه سيتسبب في خسارة مصدر رئيسي للدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.

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وتمتلك أكثر من 35% أي 7 أندية من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عقود رعاية رئيسية من شركات مراهنة، وهي فالنسيا وديبورتيفو ألافيش وقادش وغرناطة وريال بيتيس وإشبيلية وليفانتي.

وكانت صحيفة "إل بايس" الإسبانية قد أوضحت في شهر يوليو الماضي أن ألبيرتو جارزون وزير شؤون المستهلك كان يحاول أن يقوي القوانين الخاصة بعقود الرعاية والإعلان لشركات المراهنات.

يأتي ذلك بعد إصدار قانون في إسبانيا بفاتورة فيدرالية تسمح لنافذة إعلانية لمدة 4 ساعات في الفترة من 1-5 صباحا لشركات المراهنة، لكن لا يوجد أي إعلانات أو دعاية للمنتج خارج تلك الفترة.

المرسوم الملكي الإسباني لن يمنع فقط شركات المراهنة من الظهور على القمصان، لكن لن يكون مسموحا لها بالتواجد كراعي للاستادات أو أي شيء يخص الأندية.

وتثق وزارة شؤون المستهلك أن القرار سيبدأ في التطبيق بداية من موسم 2021-2022.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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