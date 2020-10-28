بيلد: محاولة بايرن الثالثة لتجديد عقد ألابا لم تنجح.. تعارض في وجهتي نظر

لم ينجح نادي بايرن ميونيخ في إقناع ديفيد ألابا بتجديد عقده للمرة الثالثة، بعدما انتهى الاجتماع الأخير دون التوصل لاتفاق يوم الجمعة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

التقرير أشار إلى أن الاجتماع كان بين اثنين من ممثلي ألابا هم والده وبيني زاهافي وكيله، بجانب كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي وحسن صالحمدزيتش المدير الرياضي، لكن الثنائي لم يكن قادرا على إقناع ممثلي المدافع الدولي النمساوي.

وأوضح التقرير أنه لا يوجد شيء مؤكد حول إذا ما كان الطرفان سيتوصلان لاتفاق في النهاية، لكن ما يصعب الأمور هو أن كل طرف وجهة نظره مفهومة وواضحة وصحيحة من كل جانب من الجانبين.

بالنسبة لبايرن، فالنادي يرى أنه يجب أن يعرض عقدا يمتد لخمسة أعوام على لاعبه الذي يعتبر محليا وليس أجنبيا بدلا من 4 أعوام، وألابا سيصبح وقتها في الـ34 من عمره في نهاية العقد، مع ضمان عام إضافي لمسيرته في ميونيخ، وسيربح في النهاية راتب كبير أقرب لتوقعاته.

رغم ذلك يظل بايرن متمسكا بسقف الرواتب والأمر ذاته بالنسبة لألابا في طلباته، العرض الذي قدمه بايرن يقدر بـ11 مليون يورو في العام، بجانب إضافات قد تصل إلى 5-6 ملايين يورو، ما يعني أن ألابا سيكون ضمن أصحاب أعلى الرواتب في الفريق.

أما وجهة النظر الثانية من جهة ألابا وممثليه، عرض بايرن الجديد بكل تأكيد سيشكل زيادة في راتبه لأنه سيصل إلى 15 مليون يورو في العقد الحالي، لكن والد ووكيل اللاعب كلاهما يرى أن الراتب الأساسي قليل للغاية لأن ديفيد لا يتساوى مع أصحاب الرواتب الكبر في الفريق مثل روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر.

وجهة نظرهم هي أن اللاعب يجد قلة تقدير في فريقه الذي ظل وفيا له لأكثر من 12 عاما.

ألابا صاحب الـ28 عاما انضم إلى أكاديمية بايرن ميوينخ قادما من رديف أوستريا فيينا في صيف 2008 بمبلغ 150 ألف يورو، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2010، منذ ذلك الحين خرج في إعارة وحيدة لنصف موسم في هوفنهايم وعاد ليصبح أحد أعمدة الفريق ونجومه.

النجم النمساوي شارك بقميص بايرن في 393 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 49 في كل المسابقات.