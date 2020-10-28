كيميتش: أسقطنا لوكوموتيف لكننا نعلم أننا لم نكن رائعين

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - لوكوموتيف موسكو - دوري أبطال أوروبا

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في مباراة لوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا رغم تحقيق الفوز.

بايرن ميونيخ تخطى عقبة لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نقدم أفضل ما لدينا. ولم يكن أداء لوكوموتيف موسكو سيئا".

أخبار متعلقة
مطاردة صلاح لجيرارد والهدف الـ100 أبرز أرقام انتصار ليفربول على ميتلاند ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند معادلة بنزيما لميسي في أبرز أرقام تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ كونتي: كنا نستحق أكثر من التعادل ضد شاختار

وأضاف "أخذنا زمام المبادرة في وقت مبكر، ثم قليل من الهبوط. بعد ذلك أتيحت لنا عدة فرص لحسم المباراة ، لكننا لم نفعل ذلك. لذلك أصبحت مثيرة مرة أخرى".

وتابع بطل دوري أبطال أوروبا 2020 "لقد خلقوا بعض الهجمات المرتدة الخطيرة في الشوط الثاني، كنا محظوظين في بعض الأحيان".

وأتم "لم نقم بعمل جيد ضد الكرات الطولية، لحسن الحظ لم يلعبوا تلك الكرات بشكل جيد. حققنا الفوز لكننا نعلم أننا لم نكن رائعين".

بايرن ميونيخ واصل تعزيز الرقم القياسي بسلسلة الانتصارات المتتالية برصيد 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق حامل اللقب فوزه الثاني تواليا.

وأصبح هانز فليك أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق الفوز في أول 10 مباريات له بدوري أبطال أوروبا.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الحكومة الإسبانية ستمنع شركات المراهنة من رعاية أندية الليجا 6 دقيقة | أوروبا
جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على مارسيليا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العتال: حكم مركز التسوية "تاريخي".. وأول قراراتي بعد العودة هي تنفيذ عزل مرتضى 52 دقيقة | مصر
بيلد: محاولة بايرن الثالثة لتجديد عقد ألابا لم تنجح.. تعارض في وجهتي نظر 52 دقيقة | أوروبا
أسوان لـ في الجول: مسعد عوض سدد الشرط الجزائي وانتقل إلى وادي دجلة ساعة | ميركاتو
جوتا: تسجيل هدف ليفربول التاريخي؟ أمر آخر يسعدني أكثر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصر 2021 - الإعلان عن الخطة الوقائية من فيروس كورونا في بطولة العالم لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك