كيميتش: أسقطنا لوكوموتيف لكننا نعلم أننا لم نكن رائعين

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في مباراة لوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا رغم تحقيق الفوز.

بايرن ميونيخ تخطى عقبة لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نقدم أفضل ما لدينا. ولم يكن أداء لوكوموتيف موسكو سيئا".

وأضاف "أخذنا زمام المبادرة في وقت مبكر، ثم قليل من الهبوط. بعد ذلك أتيحت لنا عدة فرص لحسم المباراة ، لكننا لم نفعل ذلك. لذلك أصبحت مثيرة مرة أخرى".

وتابع بطل دوري أبطال أوروبا 2020 "لقد خلقوا بعض الهجمات المرتدة الخطيرة في الشوط الثاني، كنا محظوظين في بعض الأحيان".

وأتم "لم نقم بعمل جيد ضد الكرات الطولية، لحسن الحظ لم يلعبوا تلك الكرات بشكل جيد. حققنا الفوز لكننا نعلم أننا لم نكن رائعين".

بايرن ميونيخ واصل تعزيز الرقم القياسي بسلسلة الانتصارات المتتالية برصيد 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق حامل اللقب فوزه الثاني تواليا.

وأصبح هانز فليك أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق الفوز في أول 10 مباريات له بدوري أبطال أوروبا.