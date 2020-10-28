حكاية فايزة حيدر.. مدربة في الدرجة الرابعة ورفض تجربة برشلونة

تعيين فايزة حيدر كمدرب عام لفريق إيديال جولدي الذي سينافس في الدرجة الرابعة من الدوري المصري خبر أثار اهتمام متابعي كرة القدم نظرا لأنه أمر نادر الحدوث في الكرة المصري بالنسبة للفرق الرجالية.

FilGoal.com يصحبكم من خلال الحوار التالي للتعرف أكثر على التجربة المثيرة لفايزة حيدر في عالم التدريب لفرق الرجال في الكرة المصرية.

بداية القصة

وصرحت فايزة حيدر عن بدايتها مع عالم كرة القدم قائلة: "بدأت منذ صغري في عمر الخامسة ممارسة كرة القدم مع الأولاد لعدم وجود فتيات تمارس اللعبة، ثم انضممت إلى فريق حلوان العام النسائي في عمر الـ13 ثم منتخب مصر في عمر الـ14 وشاركت في تصفيات كأس إفريقيا وبطولة إفريقيا ودورة الألعاب الإفريقية والعربية وتم بيعي لنادي الطيران بـ5 آلاف جنيه في موسم 2003-2004".

وواصلت "شاركت مع جيل مميز لمنتخب مصر للكرة النسائية واحترفت في الإمارات في أندية الشباب والعربي والجزيرة والنصر".

وأكملت "خضت دورة تدريبية في إسبانيا وعرض علي أحد الأشخاص خوض تجربة معايشة مع نادي برشلونة تمهيدا للانتقال إلى الفريق، لكنني ترددت في خوض التجربة ورفضت، حاليا كنت أتمنى خوضها كانت لتصبح إضافة كبيرة لي بالمشاركة مع برشلونة".

الاتجاه لعالم التدريب

حيدر لم تعرف قط التردد أو الخوف في عالم التدريب، بدأت مسيرتها بتدريب هواة للرجال: "اتجهت للتدريب، وقمت بتدريب فريق هواة رجالي في 2010 في كأس محافظة حلوان، ثم عملت في قطاع الناشئين في الطيران ثم مدرب عام للفريق الأول النسائي ثم مديرا فنيا للفريق وحصدت لقب الدوري، لكي أصبح متوجة به كلاعبة ومدربة".

وتابعت "تم تعييني مدربا مساعدا لمنتخب مصر تحت 20 عاما، مع حسين عبد اللطيف المدير الفني، لم نتأهل لبطولة إفريقيا ورحل الجهاز".

وأردفت "المجلس الثقافي البريطاني في مصر كان ينظم دورة المهارات الأساسية التابعة للاتحاد الإنجليزي لـ3 مراحل مختلفة، عن كيفية تدريب الأطفال في عمر صغير وعمل مشروع وكيفية اعتماد التدريب، قمت وقتها بتدريب 30 ألف شخص في مختلف المحافظات".

وتابعت "أصبحت أول مدربة معتمدة من الاتحاد الإنجليزي في عام 2015، ثم حصلت على دورات من الاتحاد الإسباني ومساعد محاضر من الاتحاد الهولندي ودبلومة فيفا في الإدارة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وجامعة القاهرة".

فريق إيديال جولدي

قالت فايزة عن تدريب إيديال جولدي قائلة: "عرض علي معتز عبد الحميد فكرة الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول رجال، وقال إن هاني سعيد وإدارة إيديال جولدي مقتنعين بالفكرة ويثقون في النجاح، ووافقت".

وواصلت "عُرض علي تدريب فرق ناشئين أولاد، لكنني كنت أعمل مع فريق أول نسائي، أحلم بتدريب أندية درجة ثانية رجال ثم الدوري الممتاز، وحلمي قبل 2030 تحقيق العمل بأندية درجة ثانية أو ممتازة في أوروبا".

وتابعت "تلك تجربة ستسهل للعديد من المدربات خوض تجارب جديدة وهن يتمتعن بالعقلية المميزة الناجحة".

معتز عبد الحميد لاعب الجونة السابق والمدير الفني لفريق إيديال جولدي تحدث بدوره عن منح فايزة الفرصة للعمل ضمن هذه التجربة المتميزة قائلا: "قمت بترشيح فايزة حيدر للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي وهذا بسبب عملنا معا خلال الأعوام الثلاث الماضية في تنظيم دورات للمدربين وإعطاء دورات وتنمية المواهب، هي شخصية تمتلك الموهبة والعلم في التدريب".

وتابع "قرار جرئ بتعيين مدرب لتدريب فريق رجالي في مصر، لكن حاليا أصبح هناك دور للسيدات في السودان وسوريا ولبنان في قيادة فرق رجال".

وواصل "تم كذلك الاستعانة بمعتز راضي لاعب الكونغ فو كمدرب للأحمال البدنية وهو محاضر دولي، وعبد الرحمن عصام مدرب مساعد وأسامة حليم مدير إداري وإكرامي يسري مدير للتعاقدات".

وأتم "الإمكانيات المادية سبب لنجاح التجربة لأن كرة القدم أصبحت استثمار".