كراوتش: صلاح لاعب متكامل وماكينة أهداف لا ترحم

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد شيفيلد

وصف بيتر كراوتش مهاجم منتخب إنجلترا السابق، محمد صلاح مهاجم ليفربول باللاعب المتكامل، ويعتقد أن الدولي المصري أصبح ماكينة أهداف لا ترحم.

صلاح افتتح رصيده التهديفي بدوري أبطال أوروبا بهدف في شباك ميتلاند بعد 6 أهداف سجلها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال كراوتش في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "أرقام صلاح التهديفية مدهشة، وأشعر أنه بدأ الموسم بشكل جيد للغاية. في كل مبارياته لا أحد يستطيع إيقافه في بعض الأحيان".

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وأضاف "منذ اللحظة التي بدأنا فيها الموسم، رأيت مدى قوته، وجودة تمريراته وتحركاته، فقد ارتفع كل شيء إلى مستوى آخر. إنه لا يصدق".

وتابع "في البداية حين انضم إلى ليفربول وسجل 44 هدفًا في موسم 2017-2018 كان يسدد من كل مكان، وشعرت أن التمريرات الحاسمة كانت اهتمامه الأخير، لكنه الآن يذهب نحو مرمى المنافس ويبحث عن زميل ليمرر له".

واستطرد "لا تفهموني خطأ، ما زلت أعتقد أنه أناني ، لأنه من حقه أن يكون كذلك، لكن الطريقة التي يلعب بها تلك التمريرات الحاسمة أصبحت أفضل".

وواصل كراوتش "أنا لا أمانع ذلك على الإطلاق في اللاعبين. الجميع يحتاج إلى هداف أناني لا يرحم، وهذا ما أراه في صلاح حاليا".

واستمر "لقد انتقل من كونه أحد الأجنحة إلى ماكينة أهداف لا تعرف الرحمة، ولديه القدرة على صناعة الأهداف أيضًا".

وأتم مهاجم ليفربول السابق عن صلاح "إنه لاعب متكامل".

هدف الدولي المصري في شباك الفريق الدنماركي هو الأول له في المئوية الثانية من الأهداف مع ليفربول، بعدما أتم المئوية الأولى.

* صورة توضح أماكن تسجيل أهداف صلاح الـ 100 الأولى

سجل صلاح 93 هدفا من أصل 100 مع ليفربول من داخل منطقة الجزاء.

محمد صلاح بيتر كراوتش ليفربول
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