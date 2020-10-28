كونتي: كنا نستحق أكثر من التعادل ضد شاختار

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن فريقه خلق عددا كبيرا من الفرص ضد شاختار وكان يستحق أكثر من التعادل.

وصرح كونتي للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائلا: "يجب أن أكون محبطا من النتيجة النهائية للمباراة، خلقنا العديد من الفرص للتسجيل وفرص كبيرة".

وواصل "في نفس الوقت لعبنا ضد فريق من الصعب الفوز ضده، لعبوا بطريقة دفاعية بنفس الطريقة أمام ريال مدريد وسجلوا 3 أهداف في الشوط الأول".

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وأكمل "لهذا السبب أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة بدون استحواذ، كنا نركز على الهجوم في نفس الوقت حاولنا إيقاف شاختار من المرتدات".

وأتم "أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من تلك النتيجة، لكنني أهنئ شاختار، حاليا هم على قمة المجموعة بـ4 نقاط".

وكان إنتر قد تعادل سلبيا مع شاختار في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ما يجعل الفريق الأوكراني على قمة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما كان قد انتصر بنتيجة 3-2 ضد ريال مدريد في الجولة الافتتاحية.

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