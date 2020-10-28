كلوب: لم نجد الكثير من الحلول أمام ميتلاند وأنا المسؤول عن ذلك

يتحمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مسؤولية الظهور الباهت لفريقه في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا، رغم تحقيق الفوز.

ليفربول تفوق على ضيفه الدنماركي بفضل هدفي ديوجو جوتا ومحمد صلاح (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قمنا بعدد من التغييرات في التشكيل الأساسي، ولكن صعوبة المباراة تعود إلى عدة أسباب".

وأردف "لقد قاموا بالضغط علينا بقوة وفرضوا علينا إيقاعًا سريعًا، ولم نستطع أن نهدئ من وتيرة اللعب في اللحظات الحاسمة".

وأكمل المدرب الألماني "عندما تواجه فريقًا يدافع بهذه الطريقة، فعليك أن تجد الحلول المناسبة، ونحن لم نجد الكثير من الحلول أمام ميتلاند".

واستطرد "على الرغم من ذلك، استطعنا أن نسجل هدفًا من أفضل جملة لنا في المباراة. لقد سنحت لهم ثلاث فرص تقريبًا ولكن أليسون كان في المكان المناسب".

وواصل "أعتقد أنهم أرادوا أن يثبتوا للجميع أنهم ليسوا خصمًا سهلًا. بالنسبة لنا، كان التحدي الرئيسي هو التعامل مع الضغط. الضغط العالي لم يمثل مشكلة، ولكني المسؤول عن عدم إيجادنا الحلول المناسبة في وسط الملعب بعد التغييرات التي أجريناها في التشكيل الأساسي".

وتابع "أعلم جيدًا أن هذه هي كرة القدم، وكما قلت بالأمس، ليس هناك فريق ضعيف أو صغير في دوري الأبطال".

وأتم كلوب "إذا ظن البعض أن هناك فريق صغير، فهذا الفريق يمكنه أن يثبت العكس في الملعب، وهذا ما فعله ميتلاند. كل الاحترام لهم".

وفي المجموعة نفسها، حقق أتالانتا عودة رائعة مع ضيفه أياكس وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما.

بتلك النتائج تصدر ليفربول المجموعة بست نقاط يليه أتالانتا بأربع نقاط ثم أياكس بنقطة وحيدة.

فيما يأتي ميتلاند رابعا بدون أي نقطة.