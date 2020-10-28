كلوب: لم نجد الكثير من الحلول أمام ميتلاند وأنا المسؤول عن ذلك

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يتحمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مسؤولية الظهور الباهت لفريقه في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا، رغم تحقيق الفوز.

ليفربول تفوق على ضيفه الدنماركي بفضل هدفي ديوجو جوتا ومحمد صلاح (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قمنا بعدد من التغييرات في التشكيل الأساسي، ولكن صعوبة المباراة تعود إلى عدة أسباب".

أخبار متعلقة
مقطع فيديو يثير القلق في ليفربول.. صلاح يسير بصعوبة عقب مباراة ميتلاند زيدان: لسنا سعداء بالتعادل مع مونشنجلادباخ.. سنبذل أقصى ما لدينا لنتأهل الهدف التاريخي ويسارية صلاح يجلبان انتصارا صعبا لـ ليفربول ضد ميتييلاند جوارديولا: سعيد بأداء الخط الخلفي.. وعلينا قبول النقد لأنه جزء من عملنا

وأردف "لقد قاموا بالضغط علينا بقوة وفرضوا علينا إيقاعًا سريعًا، ولم نستطع أن نهدئ من وتيرة اللعب في اللحظات الحاسمة".

وأكمل المدرب الألماني "عندما تواجه فريقًا يدافع بهذه الطريقة، فعليك أن تجد الحلول المناسبة، ونحن لم نجد الكثير من الحلول أمام ميتلاند".

واستطرد "على الرغم من ذلك، استطعنا أن نسجل هدفًا من أفضل جملة لنا في المباراة. لقد سنحت لهم ثلاث فرص تقريبًا ولكن أليسون كان في المكان المناسب".

وواصل "أعتقد أنهم أرادوا أن يثبتوا للجميع أنهم ليسوا خصمًا سهلًا. بالنسبة لنا، كان التحدي الرئيسي هو التعامل مع الضغط. الضغط العالي لم يمثل مشكلة، ولكني المسؤول عن عدم إيجادنا الحلول المناسبة في وسط الملعب بعد التغييرات التي أجريناها في التشكيل الأساسي".

وتابع "أعلم جيدًا أن هذه هي كرة القدم، وكما قلت بالأمس، ليس هناك فريق ضعيف أو صغير في دوري الأبطال".

وأتم كلوب "إذا ظن البعض أن هناك فريق صغير، فهذا الفريق يمكنه أن يثبت العكس في الملعب، وهذا ما فعله ميتلاند. كل الاحترام لهم".

وفي المجموعة نفسها، حقق أتالانتا عودة رائعة مع ضيفه أياكس وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما.

بتلك النتائج تصدر ليفربول المجموعة بست نقاط يليه أتالانتا بأربع نقاط ثم أياكس بنقطة وحيدة.

فيما يأتي ميتلاند رابعا بدون أي نقطة.

يورجن كلوب ليفربول ميتلاند
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الحكومة الإسبانية ستمنع شركات المراهنة من رعاية أندية الليجا 7 دقيقة | أوروبا
جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على مارسيليا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العتال: حكم مركز التسوية "تاريخي".. وأول قراراتي بعد العودة هي تنفيذ عزل مرتضى 53 دقيقة | مصر
بيلد: محاولة بايرن الثالثة لتجديد عقد ألابا لم تنجح.. تعارض في وجهتي نظر 53 دقيقة | أوروبا
أسوان لـ في الجول: مسعد عوض سدد الشرط الجزائي وانتقل إلى وادي دجلة ساعة | ميركاتو
جوتا: تسجيل هدف ليفربول التاريخي؟ أمر آخر يسعدني أكثر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصر 2021 - الإعلان عن الخطة الوقائية من فيروس كورونا في بطولة العالم لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك