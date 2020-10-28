الهدف التاريخي ويسارية صلاح يجلبان انتصارا صعبا لـ ليفربول ضد ميتييلاند

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ميتييلاند

فتح الهدف رقم 10000 في تاريخ نادي ليفربول انتصارا صعبا لكتيبة المدرب يورجن كلوب على حساب ميتييلاند الدنماركي.

وانتصر ليفربول على منافسه الدنماركي بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الأول ديوجو جوتا في الدقيقة 55.

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وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ملخص اللقاء

بدأ كلوب اللقاء بتشكيل غاب عنه الثلاثي الهجومي الخطير ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمين واعتمد في المقابل على تاكومي مينامينو وديفوك أوريجي وديوجو جوتا.

ومع الدقيقة الثالثة أنقذ أليسون فريقه ليفربول من تلقي هدفا مبكرا إثر تصديه لتسديدة من لأنديرس درير بعد الانفراد التام به.

ولم يكن هناك أي خطورة هجومية لليفربول في الدقائق التالية واضطر كلوب لإجراء أول تبديلاته اضطراريا لإصابة فابينيو وشارك بدلا منه رايس ويليامز.

وفي الشوط الثاني كانت البداية هادئة تماما وسط تراجع من الفريق الدنماركي للدفاع لغلق المساحات أمام ليفربول.

لكن في الدقيقة 55 أرسل أرنولد عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها جوتا بتسديدة مباشر في الشباك ليعلن عن هدف ليفربول الأول في اللقاء.

وفي الدقيقة 60 شارك ماني بدلا من أوريجي وصلاح بدلا من مينامينو.

وبعد ذلك هدأت المباراة مرة أخرى وانحصر اللعب في وسط الملعب.

واستحوذ ليفربول على الكرة رغبة منه في فتح مساحة في دفاع ميتييلاند للتوغل منها وقتل اللقاء بهدف ثان.

وكاد ميتييلاند يدرك التعادل في الدقيقة 90 لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ومن هجمة سريعة مرر أرنولد الكرة لصلاح الذي انطلق بسرعته تجاه منطقة الجزاء لتتم عرقلته ويحصل على ركلة جزاء.

ونفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس ميتييلاند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليقتل اللقاء كليا.

أتالانتا X أياكس

وفي ملعب جيويس حقق أتالانتا عودة رائعة مع ضيفه أياكس وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما.

افتتح دوسان تاديتش أهداف اللقاء في الدقيقة 30.

وعقب ثماني دقائق سجل لاسينا تراوري الهدف الثاني لأياكس.

لكن في الشوط الثاني وخلال ست دقائق فقط سجل دوفان زاباتا هدفين أدرك بهما التعادل للفريق الإيطالي.

بتلك النتائج تصدر ليفربول المجموعة بست نقاط يليه أتالانتا بأربع نقاط ثم أياكس بنقطة وحيدة.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

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